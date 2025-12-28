'آپریشن سندور ملک کا فخر بن گیا'، من کی بات پروگرام میں سال 2025 کی 'کامیابیوں' کا تذکرہ
پی ایم مودی نے آج 'من کی بات' کی 129ویں قسط میں سال 2025 کے مختلف واقعات پر اظہار خیال کیا۔
Published : December 28, 2025 at 1:46 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 129ویں قسط جاری کی۔ وزیراعظم نے اس قسط میں سال 2025 کی 'کامیابیوں' سمیت مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2025 بہت سے لمحات لے کر آیا جس پر ملک کو فخر ہے۔ اس سال انجام دیا گیا آپریشن سندور قوم کا فخر بن گیا۔
من کی بات کے 129ویں ایڈیشن میں پی ایم مودی نے کہا کہ "اس سال 'آپریشن سندور' ہر بھارتی کے لیے فخر کی علامت بن گیا، دنیا نے واضح طور پر دیکھا کہ آج کا بھارت اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا، 'آپریشن سندور' کے دوران ملک کے لیے محبت اور عقیدت کی تصاویر دنیا کے کونے کونے سے ابھریں اور یہی جذبہ 'وندے ماترم' کے 150 سال پورے ہونے پر نظر آیا۔
In the 129th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " this year, 'operation sindoor' became a symbol of pride for every indian. the world clearly saw that today's bharat does not compromise on its security. during 'operation sindoor', pictures of love and devotion towards… pic.twitter.com/6B03XHw8GK— ANI (@ANI) December 28, 2025
وزیر اعظم نے کہا کہ "کھیلوں کے لحاظ سے بھی سال 2025 ایک یادگار سال رہا۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ خواتین کی کرکٹ ٹیم نے پہلی بار ورلڈ کپ جیتا ہے۔ بھارت کی بیٹیوں نے ویمنز بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ عالمی چیمپئن شپ میں متعدد تمغے جیت کر پیرا ایتھس نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی مضبوط عزم کو نہیں روک سکتا۔"
پی ایم مودی نے مزید کہا کہ "بھارت نے سائنس اور خلا کے شعبوں میں بھی بڑی پیش رفت کی ہے۔ شوبھانشو شکلا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ سال 2025 میں ماحولیاتی تحفظ اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق کئی اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ بھارت میں چیتوں کی تعداد اب 30 سے تجاوز کر چکی ہے۔"
In the 129th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " 2025 was also a memorable year in terms of sports. our men's cricket team won the icc champions' trophy. the women's cricket team won the world cup for the first time. the daughters of bharat created history by winning… pic.twitter.com/iXRGLaPdyK— ANI (@ANI) December 28, 2025
پی ایم مودی نے عقیدے اور ثقافت پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ "عقیدہ، ثقافت اور بھارت کا منفرد ورثہ سال 2025 میں ایک ساتھ آیا۔ سال کے آغاز میں پریاگ راج مہا کمبھ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔" سال کے آخر میں ایودھیا کے رام مندر میں پرچم کشائی کی تقریب نے ہر بھارتی کو فخر سے بھر دیا۔
اسی کے ساتھ انہوں نے دیسی مصنوعات پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "لوگوں نے دیسی مصنوعات کے لیے بہت جوش و جذبہ دکھایا۔ وہ صرف بھارتیوں کی محنت سے بنی چیزیں خرید رہے ہیں۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سال 2025 نے بھارت کو اور بھی زیادہ اعتماد دیا ہے۔"
In the 129th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " bharat took giant leaps forward in the field of science and space too. shubhanshu shukla became the first indian to reach the international space station. several initiatives related to environmental protection and… pic.twitter.com/cDHLUdJFfF— ANI (@ANI) December 28, 2025
وزیر اعظم نے کہا کہ "بہت سے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو مجھ سے کیسے شیئر کر سکتے ہیں۔ نوجوان ذہنوں کے اس تجسس کا جواب 'ڈیولپ انڈیا ینگ لیڈرز ڈائیلاگ' ہے۔ اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو سوامی وویکانند کی یوم پیدائش کے موقعے پر قومی یوتھ ڈے منایا جائے گا اور میں اس میں ضرور حصہ لوں گا، اس میں نوجوان لیڈرز بھی شرکت کریں گے۔ میں اس تقریب کا منتظر ہوں۔"
In the 129th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " many young people ask me how they can give a presentation of their ideas to me? the solution to this curiosity of young minds is the 'viksit bharat young leaders dialogue'... on the 12th of next month, 'national youth… pic.twitter.com/w88BAOwE1N— ANI (@ANI) December 28, 2025
مزید پڑھیں:
پی ایم مودی نے کرسمس کی مبارکباد دی، دہلی کے چرچ میں منعقدہ پروگرام میں کی شرکت
مودی حکومت نے خراب پالیسیوں سے چھوٹے تاجروں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے، راہول گاندھی
راہل گاندھی کا جرمنی میں مودی حکومت پر سنگین الزام: کہا۔۔حکومت نے ای ڈی، سی بی آئی، اور الیکشن کمیشن کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے
وزیر اعظم مودی کا سلطنتِ عمان کا دورہ، مودی کو آرڈر آف عمان سے نوازا گیا