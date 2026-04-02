ETV Bharat / bharat

ایران کشیدگی کے دوران 1200 سے زائد بھارتی شہریوں کا محفوظ انخلا: وزارتِ خارجہ

وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ تنازعہ کے دوران 8 بھارتی شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 2, 2026 at 8:50 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بھارت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں جاری کشیدگی کے درمیان اب تک 1200 سے زائد بھارتی شہریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، جن میں بڑی تعداد طلبہ کی شامل ہے۔ وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ کل 1200 سے زائد بھارتی شہریوں کا انخلا کیا گیا اور ان میں سے 845 طلبا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 996 افراد نے آرمینیا کے راستے سرحد عبور کی جبکہ 204 افراد آذربائجان کے ذریعے نکلے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس تنازع کے دوران 8 بھارتی شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔ بھارت نے امریکہ کے امن مشن یو این آئی ایف آئی ایل میں تعینات اہلکاروں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ترجمان نے کہاکہ “ہم شہید ہونے والے امن دستوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں اور تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوامِ متحدہ کے مشن کے تقدس اور امن اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔”

انہوں نے مزید کہا کہ بھارت، جو اقوامِ متحدہ کے امن مشنز میں سب سے بڑا دستہ فراہم کرنے والے ممالک میں شامل ہے، ایسے واقعات پر جوابدہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکام کے مطابق کہ بھارت اقوامِ متحدہ کے امن مشنز میں سب سے بڑا دستہ فراہم کرنے والا ملک ہے اور یو این آئی ایف آئی ایل میں تقریباً 600 بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ بھارتی امن دستوں نے عالمی امن و استحکام میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

آبنائے ہرمز کے حوالے سے ترجمان نے واضح کیا کہ ایران کی جانب سے بھارتی جہازوں پر کسی ٹول ٹیکس کے نفاذ سے متعلق کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب تک 6 بھارتی بحری جہاز، جن میں ایل پی جی اور ایل این جی جیسی اہم توانائی سپلائیز شامل تھیں، بحفاظت اس راستے سے گزر چکے ہیں

بھارتی حکومتِ ہند نے بتایا کہ ایران اور دیگر علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار ہے اور بھارتی پرچم بردار جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کیلئے سفارتی کوششیں جاری ہیں جبکہ بھارت کے خارجہ سیکریٹری برطانیہ میں آبنائے ہرمز سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔

TAGGED:

INDIAN NATIONALS
MEA
ایران کشیدگی
بھارت کی حکومت
INDIAN EVACUATED FROM IRAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.