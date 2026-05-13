ملک بھر میں 20 مئی کو 12 لاکھ میڈیکل اسٹور بند رہیں گے، آن لائن فارمیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان
تنظیم کے جنرل سکریٹری راجیو سنگھل نے کہا کہ احتجاج کے باوجود ایمرجنسی طبی خدمات اور انتہائی ضروری ادویات کی فراہمی متاثر نہیں ہوگی۔
Published : May 13, 2026 at 6:50 PM IST
نئی دہلی : آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹس (اے آئی او سی ڈی) نے 20 مئی 2026 کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ہندوستان بھر میں تقریباً 12 لاکھ فارمیسیاں اور میڈیکل اسٹور بند رہیں گے۔ تنظیم نے غیر منظم آن لائن فارمیسیوں اور بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کی جارحانہ رعایتی پالیسیوں کے خلاف یہ احتجاج کیا ہے۔
تنظیم کے مطابق اس ہڑتال میں شہری، نیم شہری اور دیہی علاقوں کے ریٹیلرز اور ہول سیل ڈسٹری بیوٹرز حصہ لیں گے۔ اے آئی او سی ڈی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں فارمیسی شعبے سے وابستہ تقریباً پانچ کروڑ افراد کے روزگار کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ تنظیم کے جنرل سکریٹری راجیو سنگھل نے کہا کہ احتجاج کے باوجود ایمرجنسی طبی خدمات اور انتہائی ضروری ادویات کی فراہمی متاثر نہیں ہوگی۔
ان کے مطابق احتجاج کا مقصد غیر منظم ای فارمیسی پلیٹ فارمز اور غیر معمولی ڈسکاؤنٹ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، جو نہ صرف روایتی میڈیکل اسٹورز بلکہ عوامی صحت کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔ اے آئی او سی ڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک یادداشت بھی پیش کی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ فارمیسی شعبے کے تحفظات کے باوجود حکومت نے ای فارمیسیوں کے حوالے سے مؤثر اقدامات نہیں کیے۔
تنظیم کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران متعارف کرائی گئی بعض نرمیوں کے باعث آن لائن میڈیسن پلیٹ فارمز بغیر مناسب نگرانی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق پرانے نسخوں کے بار بار استعمال اور جسمانی تصدیق کے بغیر ادویات کی فروخت سے اینٹی بایوٹکس اور نشہ آور ادویات کے غلط استعمال کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اے آئی او سی ڈی نے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے ذریعے جعلی نسخے تیار کیے جانے پر بھی تشویش ظاہر کی اور خبردار کیا کہ آن لائن ادویات کی بے قابو فروخت اینٹی مائیکروبیل ریزسٹنس (اے ایم آر) جیسے عالمی صحت کے بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔
تنظیم نے حکومت سے مارچ 2020 میں جاری کیے گئے GSR 220(E) اور ای فارمیسی ضوابط سے متعلق GSR 817(E) نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ نوٹیفکیشن ادویات کی فروخت سے متعلق موجودہ حفاظتی ضوابط کو کمزور کرتے ہیں۔ تنظیم نے بڑی کارپوریٹ فارمیسی چینز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ بھاری رعایتوں کے ذریعے مقامی میڈیکل اسٹورز کے لیے غیر منصفانہ مسابقت پیدا کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: معیاری اور محفوظ پینے کا پانی سرکار کا مقصد: ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی
ان کا کہنا ہے کہ اگر چھوٹے میڈیکل اسٹور بند ہونے لگے تو دیہی اور نیم شہری علاقوں میں ادویات کی فراہمی کا پورا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اے آئی او سی ڈی نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے 20 مئی سے قبل مناسب اقدامات نہ کیے تو آئندہ دنوں میں احتجاج کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔