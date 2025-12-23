جے شنکر کے دورہ سری لنکا کے درمیان 12 ہندوستانی ماہی گیر گرفتار، سی ایم اسٹالن نے مستقل حل کا مطالبہ کیا
ماہی گیروں کی مسلسل گرفتاریوں اور کشتیوں کو قبضے میں لینے سے ماہی گیروں کی روزی روٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
Published : December 23, 2025 at 5:10 PM IST
رامناتھ پورم (تمل ناڈو): سری لنکا کی بحریہ کے ذریعہ رامیشورم سے 12 ماہی گیروں کی گرفتاری کے بعد، وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو خط لکھ کر گرفتار ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کی رہائی کے لیے فوری کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ سری لنکا کی بحریہ کی جانب سے مسلسل گرفتاریوں اور کشتیوں کو قبضے میں لینے سے ماہی گیروں کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
ماہی گیروں کو کیسے پکڑا گیا
پیر، 22 دسمبر کی صبح، رامیشورم ماہی گیری کی بندرگاہ سے 2,500 سے زیادہ ماہی گیر 300 سے زیادہ ٹرالروں میں سمندر میں داخل ہوئے۔ وہ آج دوپہر 2 بجے کے قریب دھنوشکوڈی اور تلیمنار کے درمیان مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اسی وقت، گشت کرنے والے سری لنکا بحریہ کے اہلکاروں نے 12 ماہی گیروں کو گرفتار کیا، جن میں پربھات، سندھیا نیویسٹار، جیمز، گیاس راج، دوجا اور انتھونی ڈیلمین شامل ہیں، جن کا تعلق تھانگاچیماڈم کے جوتھی باسو سے ہے۔
انہیں تلیمنار نیول بیس لے جایا گیا۔ سری لنکا کی بحریہ کے ترجمان نے کہا کہ وہاں ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور پھر منار فشریز ڈیپارٹمنٹ کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔
ماہی گیروں کے مطالبات:
کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے قریب آتے ہی سری لنکا کی بحریہ کے ہاتھوں 12 ماہی گیروں کی گرفتاری انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ ماہی گیروں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گرفتار ماہی گیروں اور ضبط شدہ کشتی کو رہا کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔
وزیر اعلیٰ کا خط
وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو لکھے ایک خط میں کہا کہ تمل ناڈو کے ساحلی ماہی گیر برادریوں کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ اس لیے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے یا ماہی گیروں کی سطح پر بات چیت کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ اس دیرینہ مسئلہ کا پائیدار اور باہمی طور پر قابل قبول حل تلاش کیا جا سکے۔
اس سے قبل بھی کئی ماہی گیروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
اس وقت تمل ناڈو کے 248 کشتیاں اور 62 ماہی گیر سری لنکا کی حکومت کی تحویل میں ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس وقت سری لنکا کے سرکاری دورے پر ہیں۔