سی جے پی احتجاج کے دوران 118 پولیس اہلکار اور 60 مظاہرین زخمی، دپکے کا دعویٰ، پولیس نے پرامن مظاہرے کو پُرتشدد بنایا
نظامِ تعلیم میں جوابدہی کا مطالبے پر جنتر منتر سے شروع ہوئے اس مظاہرے میں طلبہ، اپوزیشن رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔
Published : July 21, 2026 at 10:12 AM IST
نئی دہلی: پیر کے روز قومی دارالحکومت میں کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے حامیوں کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس اور سینٹرل پولیس فورسز کے کئی سینئر پولیس حکام سمیت 118 سے زائد اہلکار زخمی ہو گئے۔
زخمی ہونے والے اہلکاروں میں اسپیشل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں کے سینئر افسران بھی شامل ہیں، جو احتجاج کی جگہ پر ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ گذشتہ رات دیر گئے، دہلی پولیس نے بتایا کہ نئی دہلی ضلع کے ایڈیشنل ڈی سی پی آنند کمار مشرا، شمالی دہلی کی ایڈیشنل ڈی سی پی نہاریکا، نئی دہلی ضلع کے چار اے سی پیز اور ایک اسپیشل سی پی احتجاج کے دوران زخمی ہوئے۔ مزید برآں، ایڈیشنل ڈی سی پی آنند کمار مشرا کا ہاتھ فریکچر (ہڈی ٹوٹ گئی) ہو گیا ہے۔
🚨आज हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त रैंक के अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय पुलिस बलों के कुल 118 पुलिसकर्मियों से अधिक को चोटें आई, @CPDelhi श्री अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल… pic.twitter.com/SGpiONjbd7— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
گذشتہ روز "کاکروچ تحریک" کے ہزاروں حامیوں اور طلبہ کی جانب سے جنتر منتر سے پارلیمنٹ کی طرف مارچ شروع کرنے کے بعد جھڑپیں پھوٹ پڑیں۔ مظاہرین نیٹ-یو جی (NEET-UG) پیپر لیک سمیت امتحانات میں بار بار ہونے والی بے ضابطگیوں پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے مارچ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے پہلے ہی امتناعی احکامات (دفعہ 144) نافذ کر دیے تھے اور بیریکیڈز لگا دیے تھے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے دہلی پولیس نے کہا کہ "آج (بروز پیر) کے پرشدد احتجاج کے دوران، دہلی پولیس اور سینٹرل پولیس فورسز کے 118 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے، جن میں ڈیوٹی پر تعینات اسپیشل کمشنر، جوائنٹ کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر رینک کے افسران شامل ہیں۔"
صورت حال اس وقت پرشدد ہو گئی جب مظاہرین نے بیریکیڈز توڑنے کی کوشش کی۔ اس مبینہ تشدد کا سب سے زیادہ نقصان پولیس کو اٹھانا پڑا، جس میں 118 سے زائد اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس دوران جھڑپوں میں تقریباً 60 مظاہرین بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ تقریباً 70 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا۔
دہلی پولیس کمشنر انوراگ کمار نے بعد میں اس ہسپتال کا دورہ کیا جہاں زخمی افسران کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ذاتی طور پر اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ایک بیان میں، کمشنر نے اہلکاروں کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ "یونیفارم پر لگنے والا ہر زخم فرض شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔"
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ایک زخمی پولیس اہلکار نے بتایا کہ جن پتھ کے قریب مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہونے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ اہلکار نے نیوز ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ "ہم کلیرجز ہوٹل کے سامنے جن پتھ پر ڈیوٹی پر تھے۔ وہاں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی۔ اچانک دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس تشدد میں کانسٹیبل سے لے کر آئی پی ایس (IPS) افسران تک کئی اہلکار زخمی ہوئے۔ خاص طور پر، ایک نوجوان خاتون اہلکار کو شدید چوٹیں آئیں۔ کچھ لوگوں کے سر پر چوٹ لگی، جب کہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ احتجاج کے دوران مبینہ طور پر ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی) پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "ایک اے ایس آئی نیچے گر گئے، اور اس کے بعد ان پر مزید حملہ کیا گیا۔ سب انسپکٹر اجے کمار نے انہیں بچانے کی کوشش کی اور اس عمل میں وہ خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ پتھر لانے میں کہاں سے کامیاب ہوئے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بند تھا یا نہیں۔"
جنتر منتر سے شروع ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں طلبہ، اپوزیشن رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی، جو نظامِ تعلیم میں جوابدہی اور اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔
سینئر پولیس حکام نے تشدد کے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ذرائع کے مطابق، صورت حال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے حساس علاقوں کے آس پاس امتناعی احکامات (دفعہ 144) اب بھی نافذ ہیں۔ دہلی پولیس نے تمام فریقوں سے امن و امان برقرار رکھنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔
سی جے پی کے پولیس پر سنگین الزامات
دوسری جانب، سی جے پی کے بانی ابھجیت دپکے نے پارلیمنٹ مارچ کے دوران طلبہ پر مبینہ طور پر "ضرورت سے زیادہ طاقت" استعمال کرنے پر دہلی پولیس کی سخت مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دپکے نے کہا کہ طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ مارچ کو راستے میں ہی منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن سونم وانگچک کی قیادت میں جاری احتجاج اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اپنا استعفیٰ پیش نہیں کر دیتے۔
دپکے نے دعویٰ کیا کہ احتجاج مکمل طور پر پرامن تھا، اس کے باوجود پولیس نے وحشیانہ طریقے سے لاٹھی چارج شروع کر دیا جس سے کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بیریکیڈز کے قریب طالبات کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی، جس سے کچھ کے سر پر چوٹیں آئیں، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دیگر شدید زخم آئے۔ انہوں نے کہا کہ "ہمارے طلبہ خطرات کے باوجود پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کے لیے پرعزم تھے، لیکن کسی بڑے سانحے سے بچنے کے لیے ہمیں ان کی حفاظت کو ترجیح دینی پڑی۔"
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