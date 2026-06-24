دس ہزار دراندازوں کو ملک بدر کیا گیا، اٹھارہ سو اب بھی زیر حراست: سی ایم سویندو ادھیکاری
ملک کے اصلی شہریوں کو یقین دلاتے ہوئے سویندو ادھیکاری نے کہا کہ اگر آپ دل سے بھارتی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔
Published : June 24, 2026 at 11:59 AM IST
کولکاتا: (سرجیت دتہ) مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے اسمبلی اجلاس کے دوران شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے)، سرحدی حفاظت اور دراندازی پر ریاستی حکومت کے سخت موقف کو واضح کیا۔ منگل کو گورنر کے خطاب پر تحریک شکریہ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست سے 10,000 دراندازوں کو پہلے ہی ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں، 1,800 مزید درانداز اس وقت 12 حراستی کیمپوں میں بند ہیں اور انہیں مرحلہ وار طریقے سے سرحد کے پار بھیجا جا رہا ہے۔
اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ریتابرت بنرجی کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے دراندازوں اور بھارتی شہریوں میں فرق بتانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ "آپ میں سے کچھ نے ان کے بارے میں بات کی ہے؛ وہ درانداز ہیں، بھارتی نہیں ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے- وہ درانداز ہیں۔"
اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بنگال کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "وہ لوگ جو سی اے اے کے تحت نہیں آئے تھے لیکن کسی اور طریقے سے دراندازی کیے— میں نے اب تک ایسے 10,000 لوگوں کو ہٹایا ہے۔ مزید 1,800 لوگ 12 ہولڈنگ سینٹرز میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں انہیں ہر روز سرحد کے پار بھیج رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی فنڈز دراندازوں پر خرچ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے فنڈز کو صرف ریاست کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہمارا پیسہ اناپورنا یوجنا اور پردھان منتری سوریہ گھر اسکیم میں لگے گا؛ بڑھاپے کی پنشن اور بیوہ الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے گا؛ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی؛ خستہ حال اسکولوں کی مرمت کی جائے گی؛ اور پینے کے پانی کی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا، لیکن میں ان لوگوں کو جیلوں میں کھانا، کپڑا اور دوا نہیں دے سکتا۔"
دراندازوں کے حوالے سے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے شبیندو ادھیکاری نے کہا کہ "ہم حکومت ہند کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں: انہیں پکڑو اور بی ایس ایف کے حوالے کر دو۔ کوئی جیل نہیں!"
اس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ حکومت غیر قانونی دراندازوں کو – جو ریاست میں طویل عرصے سے ہیں – کو حراست میں لینے کے بجائے براہ راست مرکزی ایجنسی کے حوالے کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
'کسی بھارتی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں'
مزید برآں، ملک کے اصلی شہریوں کو یقین دلاتے ہوئے وزیر اعلیٰ ادھیکاری نے کہا کہ "کسی بھی بھارتی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ہندوستانی کو اس کے مذہب، برادری یا سیاسی وابستگی سے قطع نظر بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دل سے بھارتی ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، چاہے آپ کسی بھی مذہب کی پیروی کرتے ہیں یا آپ کسی بھی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں۔" اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ "تاہم، ہم ووٹ بینک کی سیاست کے لیے دراندازی کو برداشت نہیں کریں گے۔"
142.79 ایکڑ زمین بی ایس ایف کے حوالے
اسمبلی میں بی ایس ایف کو اراضی کی منتقلی کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی پہلے ہی فورس کے حوالے کر دی گئی ہے اور سرحد کے 600 کلومیٹر کے ساتھ خاردار تاروں کی باڑ لگانے کا کام اگلے چند مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ ادھیکاری نے بی ایس ایف کے تئیں ممتا بنرجی حکومت کے سابقہ رویہ پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے دراندازوں کو ریاست سے نکلنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا، "جو لوگ باڑ مکمل ہونے سے پہلے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ایسا کر لیں۔ بہت سے لوگ میری درخواست پر حکیم پور کے راستے فرار ہو گئے ہیں، اگر آپ کو مزید لوگوں کو جانتے ہوں تو ان سے کہو کہ وہ جلدی سے نکل جائیں۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست کی سلامتی کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ "ریاست کی سلامتی، اور بنگال کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے حوالے سے اس حکومت کی پالیسی بالکل واضح ہے۔"
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