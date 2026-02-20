انڈین یوتھ کانگریس کا اے آئی سمٹ میں احتجاج، سیکورٹی نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا
جاری ’اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026‘ کے دوران بھارت منڈپم کے ہال نمبر 5 میں انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : February 20, 2026 at 4:44 PM IST
نئی دہلی : بھارت میں جاری ’اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026‘ کے دوران اُس وقت مختصر ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی جب انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائی سی) سے وابستہ بتائے جانے والے کارکنان کے ایک گروپ نے وزیرِاعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی کی۔ پولیس کے مطابق تقریباً 10 افراد کو فوری طور پر حراست میں لے کر تلک مارگ تھانے منتقل کر دیا گیا۔
یہ واقعہ بھارت منڈپم کے ہال نمبر 5 میں پیش آیا، جہاں چند مظاہرین سفید ٹی شرٹس پہنے یا اٹھائے ہوئے تھے جن پر وزیرِاعظم مودی اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصاویر کے ساتھ ایپسٹین فائلز، انڈیا یو ایس ٹریڈ ڈیل اور پی ایم اس کمپرومائزڈ، جیسے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کی اچانک آمد سے تقریب میں کچھ دیر کے لیے افرا تفری کی کیفیت پیدا ہوگئی اور چند شرکاء اور مظاہرین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔
اگرچہ مظاہرین کے پاس کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا یا واضح نشان موجود نہیں تھا، تاہم ایک شخص نے خود کو انڈین یوتھ کانگریس سے وابستہ بتایا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ “قانون و نظم کی خلاف ورزی کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی” اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہال کے اندر سیکورٹی مزید سخت کی جائے گی۔
یہ سمٹ 16 تا 20 فروری نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں متعدد ممالک کے سربراہان، عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے قائدین، ماہرین تعلیم اور محققین شریک ہیں۔ وزیرِاعظم نریندر مودی نے جمعرات کو سمٹ کا افتتاح کیا تھا۔ عام زائرین کے لیے آن لائن رجسٹریشن اور کیو آر کوڈ کے ذریعے داخلے کا نظام رکھا گیا تھا، جس کے تحت شناختی تفصیلات کی تصدیق کے بعد ہی احاطے میں داخلہ دیا جا رہا ہے۔