'آسمان سے بیک وقت گرتے تھے آٹھ دس میزائل'، خلیجی جنگ کے دوران لوٹے مرچنٹ نیوی کیپٹن نے سنائی ایک خوفناک کہانی

'آسمان سے بیک وقت گرتے تھے آٹھ دس میزائل'، خلیجی جنگ کے دوران لوٹے مرچنٹ نیوی کیپٹن نے سنائی ایک خوفناک کہانی
ونیت نے بتایا کہ جنگ کے پہلے ہی دن آسمان سے یکے بعد دیگرے کئی میزائل گرتے دیکھے گئے۔ زور دار دھماکے ہو رہے تھے۔
Published : March 10, 2026 at 11:32 AM IST
علی گڑھ، اترپردیش: خلیجی خطے میں جنگ جیسی بڑھتی ہوئی صورتحال کے درمیان اتر پردیش کے علی گڑھ کے سسنی گیٹ علاقے کے رہائشی مرچنٹ نیوی کے کیپٹن ونیت ورشنی بحفاظت ہندوستان واپس پہنچ گئے ہیں۔
تقریباً دس دن کشیدہ ماحول میں گزارنے کے بعد جب وہ اپنے شہر واپس آئے تو وہاں کے حالات اور جنگ کے ابتدائی منظر کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔
ابوظہبی سے واپس آنے والے مرچنٹ نیوی کیپٹن ونیت ورشنی بحفاظت ہندوستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 'آسمان سے بیک وقت 8-10 میزائل گر رہے تھے۔' (ای ٹی وی بھارت)
ونیت نے بتایا کہ جنگ کے پہلے ہی دن آسمان سے یکے بعد دیگرے کئی میزائل گرتے ہوئے دیکھے گئے اور پورا علاقہ زور دار دھماکوں سے لرز اٹھا۔
علی گڑھ کے ساسنی گیٹ علاقے کے رہنے والے کیپٹن ونیت ورشنی گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں مرچنٹ نیوی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2007 سے متحدہ عرب امارات میں کام کر رہے ہیں لیکن اتنے سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے خلیجی خطے میں جنگ جیسے حالات دیکھے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تو حالات اچانک بدل گئے اور پورے خطے میں خوف اور غیر یقینی کی فضا چھا گئی۔
کیپٹن ونیت کے مطابق جنگ شروع ہوتے ہی کئی ضروری سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی جہازوں کے آپریشن بند ہونے سے جہاز رانی کا کام متاثر ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلے دن کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ آسمان سے بیک وقت آٹھ سے دس میزائل آتے دیکھے گئے اور زور دار دھماکوں کی آوازیں مسلسل سنی گئیں۔ لوگ خوفزدہ تھے، اور ہر ایک کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ابتدائی حملوں کے دوران ایک شخص ہلاک ہوا۔ اس واقعے کے بعد سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی انتظامیہ نے عوام کو بروقت الرٹس کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔
کیپٹن ونیت نے وضاحت کی کہ ایک خصوصی سیکورٹی الرٹ سسٹم موجود ہے۔ اگر کسی بھی سمت سے میزائل گرنے کی توقع ہو تو سب سے پہلے لوگوں کو ان کے موبائل فون پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے۔
مزید برآں، عوامی مقامات پر اعلانات کیے جاتے ہیں جن میں کھلے علاقوں میں لوگوں سے فوری طور پر حفاظت کی طرف جانے کی اپیل کی جاتی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ میزائلوں کو بعض اوقات درمیانی فضا میں روکا جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو ان کے موبائل فون پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس کے باوجود خوف کی فضا برقرار ہے۔
ہندوستان واپسی کا اپنا تجربہ بتاتے ہوئے ونیت نے کہا کہ ہوائی اڈے پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کئے گئے ہیں۔ ہر آنے والے اور جانے والے مسافر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے، اور سیکورٹی ایجنسیاں مسلسل چوکس ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے کئی بین الاقوامی پروازوں کے روٹس کو تبدیل کیا گیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تنازع کے اثرات صرف خلیجی ممالک تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ بھارت سمیت کئی ممالک کو متاثر کر سکتا ہے۔
ونیت کے مطابق، ہندوستان کو ہر سال متحدہ عرب امارات سے تقریباً 46 بلین ڈالر کی ترسیلات موصول ہوتی ہیں، لہذا وہاں کی صورتحال ہندوستانی معیشت پر بھی اثر انداز ہوسکتی ہے۔
انہوں نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہندوستان کی تیل کی سپلائی کا تقریباً 90 فیصد اسی راستے سے آتا ہے۔ ہندوستان قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک سے تیل اور گیس کی بڑی مقدار درآمد کرتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جاتا ہے تو اس سے تیل اور گیس کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑے گا اور ہندوستان میں افراط زر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
کیپٹن ونیت نے وضاحت کی کہ قطر اور کویت جیسے ممالک میں بہت سی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، اور کئی جگہوں پر بند کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 28 فروری کو ہندوستان آنا تھا لیکن بگڑتی ہوئی صورتحال نے ان کے سفر میں تاخیر کی اور وہ تقریباً دس دن بعد بالآخر علی گڑھ میں اپنے گھر پہنچے۔
اپنا تجربہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صورتحال جلد معمول پر آجائے گی اور لوگ محفوظ ماحول میں اپنا کام دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ علی گڑھ واپس آنے کے بعد ونیت کے اہل خانہ اور جاننے والے اسے محفوظ دیکھ کر راحت محسوس کر رہے ہیں، جب کہ ان کے تجربات سے لوگوں کو خلیج کی کشیدہ صورتحال کا اندازہ بھی ہو رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں - اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک گاؤں کے 2500 لوگ