فرنٹ لائن پر تعینات خواتین اہلکاروں کا پیغام: ’’ہم سرحد پر ہیں، آپ سکون سے سو جائیں‘ - WOMEN BSF SOLDIERS ON FRONTLINE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2025 at 7:35 PM IST

1 Min Read

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : شمالی کشمیر کے گریز سیکٹر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیک بھی جموں کشمیر کے دیگر خطوں کی طرح سکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گریز میں پہلی بار بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کی خواتین اہلکاروں کو فرنٹ لائن پر تعینات کیا گیا ہے، جو یہاں ڈیوٹی کے لئے پر عزم ہیں۔

یہ خواتین اہلکار ایل او سی کی نگرانی، گشت اور آنے جانے والے افراد کی جانچ پڑتال انجام دے رہی ہیں اور یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر ان کی ڈیوٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔

یہاں تعینات خواتین اہلکار اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہیں اور یہاں جان لیوا حالات کے عالوہ گھر سے دوری کے باوجود سرحدوں کی حفاظت پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کرتے ہوئے خواتین بی ایس ایف اہلکاروں نے ہم وطنوں کے لیے ایک پُرجوش پیغام میں کہا: ’’آپ یوم آزادی کی تقریبات پر جوش ہو کر مائیں، ہم سرحدوں کی حفاظت پر ہیں؛ آپ بے خوف ہو کر سو جاؤ۔‘‘

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR FEMALE BSF SOLDIERSGUREZ BSF SOLDIERSBSF WOMEN PERSONNEL GUREZKASHMIR INDEPENDENCE DAY SECURITYWOMEN BSF SOLDIERS ON FRONTLINE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

کولگام انکاؤنٹر آخری مرحلے، دو روز سے فائرنگ کا سلسلہ بند

کولگام انکاؤنٹر آخری مرحلے، دو روز سے فائرنگ کا سلسلہ بند

August 13, 2025 at 2:15 PM IST
Encounter in Kulgam Twelfth day of Operation Akhal ongoing in Akhal forests of Kulgam

تین دہائیوں کا طویل ترین انکاؤنٹر، کولگام کے اکہال جنگلات میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن بارہویں روز میں داخل

August 12, 2025 at 3:01 PM IST
Sorry state of Affairs Patients suffer as Doctors deny treatment in SDH Tral Urdu News

ترال سب ڈسٹرکٹ اسپتال، ہنگامہ ہے کیوں برپا؟

August 12, 2025 at 1:32 PM IST
ای ٹی وی بھارت

کشمیر، اکہال انکاؤنٹر 11ویں روز بھی جاری

August 11, 2025 at 3:47 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.