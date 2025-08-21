سیبوں کے لئے جدید گریڈنگ لائنز، کشمیر کے کسان پُر امید - KASHMIR APPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 21, 2025 at 6:20 PM IST

1 Min Read

پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر کے سیب اب جدید گریڈنگ لائنز کے ذریعے پیک ہو رہے ہیں، معیاری انداز کی یہ پیکنگ کسانوں کے لیے نئی امید لے آئی ہے۔ اس نئی سہولت سے نہ صرف کسانوں کو بہتر قیمت مل رہی ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔

جدید پیکنگ سے کسان نقصان سے بچ رہے ہیں اور منافع میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

کشمیر کی معیشت کے لیے سیب کو ریڑھ کی ہڈی کے مانند سمجھا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق گریڈنگ لائنز اس صنعت کے مستقبل کو مزید روشن بنائے گی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE GRADING LINESKASHMIR HORTICULTUREKASHMIR APPLE PACKAGINGکشمیر سیبKASHMIR APPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

کشمیری خطاط مصطفیٰ ابن جمیل

ایک کلومیٹر طویل کاغذ پر خطاطی، کشمیر نوجوان کا اہم سنگ میل

August 21, 2025 at 8:06 PM IST
منوج سنہا نے کیا سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے نئے بلاک اور ایمفی تھیٹر کا افتتاح

منوج سنہا نے کیا سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے نئے بلاک اور ایمفی تھیٹر کا افتتاح

August 20, 2025 at 9:00 PM IST
بلقیس میر

ڈل جھیل پر تاریخ ساز آغاز، 21اگست سے کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس مقابلہ ہوگا شروع

August 20, 2025 at 8:46 PM IST
لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال نے این سی سی کیڈٹس کی خدمات کو سراہا

لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال نے این سی سی کیڈٹس کی خدمات کو سراہا

August 20, 2025 at 4:04 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.