ریاستی درجے کے لیے بھاجپا کا ہاتھ نہیں تھامیں گے: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH ON PDP BJP COALITION
Published : September 30, 2025 at 7:23 PM IST
اننت ناگ: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاستی درجے کی بحالی کے لئے ’’ پی ڈی پی کی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کا ہاتھ تھامنے‘‘ کو مسترد کرتے ہوئے کہا: ’’اگر کبھی ایسا موقع آیا تو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا۔‘‘
اچھہ بل، اننت ناگ میں عمر عبداللہ نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کا اولین مقصد عوامی مشکلات کا ازالہ ہے، کیونکہ ’’کشمیری عوام مرکزی سرکار سے صدقہ نہیں مانگتے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی شناخت واپس چاہتے ہیں۔‘‘
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت سازی کے وقت انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) والا راستہ اختیار نہیں کیا کیونکہ ’’بی جے پی کے ساتھ اتحاد والا پی ڈی پی کا راستہ عوامی امنگوں کے بر خلاف تھا۔‘‘