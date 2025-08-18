کشمیر میں جنگلی سور کھیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں - WILD BOARS IN KASHMIR
Published : August 18, 2025 at 4:27 PM IST
ترال: وادی کشمیر میں جنگلی سوروں کی بڑھتی تعداد کسانوں کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ جنوبی کشمیر میں ان جانوروں کے جھنڈ دھان اور سبزیوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔
کسانوں کا دعویٰ ہے کہ جھنڈ میں آکر یہ جنگلی سور ان کی سال بھر کی محنت کو پل بھر میں تباہ کر رہے ہیں۔ وہیں ان کے مطابق محکمہ وائلڈ کے افسران اس ضمن میں بے بس نظر آ رہے ہیں۔
وقت پر کھاد، جراثیم کش ادویات یا معیاری بیج نہ ملنے اور موسمیاتی تبدیلوں کی وجہ سے پریشان کشمیری کسان اپنے کھیتوں کو جنگلی سوروں سے بچانے میں بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔