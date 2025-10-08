کوکرناگ میں سرچ آپریشن کے دوران دو فوجی اہلکار لاپتہ، تلاش جاری - SOLDIERS MISSING IN KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (میر اشفاق + دین عمران) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیے گئے سرچ آپریشن کے دوران دو سیکورٹی اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں۔

ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز کو ایک مخصوص اطلاع ملی کہ مذکورہ علاقے میں ملی ٹنٹ چھپے ہوئے ہیں، جس کے بعد فوج اور دیگر سکیورٹی ایجنسیز نے گڈول جنگلات کے وسیع علاقے کو محاصرے میں لے لیا اور تلاشی مہم شروع کر دی۔ سیکورٹی فورسز نے ملی ٹنٹس کی تعداد یا عسکری تنظیم کے ساتھ وابستگی ظاہر نہیں کی ہے اور خبر تحریر کیے جانے تک علاقے میں محاصرہ جاری تھا اور ملی ٹنٹس اور سیکورتی فورسز کے مابین آمنے سامنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

وہیں اس دوران آپریشن کے دوران لاپتہ ہوئے فوجی جوانوں کو بازیاب کرنے کے لئے فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور اضافی اہلکاروں کی تعیناتی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔  

سرچ آپریشن میں چاپرس اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR CASO SOLDIER MISSINGTWO SOLDIERS MISSING IN KOKERNAGKASHMIR CASO TWO ARMYMEN MISSINGSEARCH FOR MISSING ARMYMENSOLDIERS MISSING IN KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.