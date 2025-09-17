بائیس دنوں کے بعد وشنو دیوی یاترا کا دوبارہ آغاز - VAISHNO DEVI YATRA 2025
Published : September 17, 2025 at 1:39 PM IST
محمد اشرف گنائی
جموں: شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 22 دنوں تک معطل رہنے کے بعد، ویشنو دیوی یاترا 2025 آج بدھ، 17 ستمبر 2025 کو دوبارہ شروع ہوئی۔ یاترا کے دوبارہ شروع ہونے سے عقیدت مندوں کو راحت اور خوشی دونوں ملی، جن میں سے بہت سے کٹرا میں مندر کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک بھر سے یاتریوں کی آمد شروع ہو گئی ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا طویل انتظار بالآخر ختم ہو گیا ہے اور اب وہ مقدس مزار پر دیوی ماں کے درشن کر سکیں گے۔
ناگپور کے ایک یاتری نے کہا کہ ہم پچھلے چار دنوں سے یاترا شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس 20 تاریخ کے ٹکٹ تھے، لیکن ہم انہیں منسوخ کرنے والے تھے۔ کل رات ہمیں اطلاع ملی کہ یاترا دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اور اب اپنا سفر مکمل کر سکوں گا۔ ماتا رانی میری خواہش پوری کرے اور سب کو خوش رکھے۔
وشنو دیوی یاترا، جو 14 ستمبر 2025 کو شروع ہونے والی تھی، موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے مسلسل 20ویں دن ملتوی کر دی گئی تھی۔ مندر اور اس کی طرف جانے والے راستے پر مسلسل بارش کی وجہ سے یاترا ملتوی کر دی گئی تھی۔ عہدیداروں نے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیا تھا کیونکہ مسلسل بارشوں نے لینڈ سلائیڈنگ کو جنم دیا تھا اور مندر کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دی گئی تھیں جس سے زائرین کا سفر غیر محفوظ ہو گیا تھا۔