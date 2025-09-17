بے قابو کار نے سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلا، تین افراد ہلاک - ROAD ACCIDENT IN PRATAPGARH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 17, 2025 at 1:51 PM IST
پرتاپ گڑھ، اترپردیش: مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر منگل کی رات پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں تین لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی ہے اور اس کا علاج ایک اعلیٰ طبی مرکز میں جاری ہے۔ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ایک گاڑی کو کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے اور سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کو کچلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
خبر میں بتایا گیا ہے کہ الہٰ آباد لکھنؤ ہائی وے پر مانک پور تھانہ علاقے کے میر گڑھوا چوراہے پر سڑک کے کنارے مکئی کی ایک گاڑی پر کئی لوگ کھڑے تھے۔ اسی دوران الہٰ آباد سے آنے والی ایک نیلے رنگ کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور کنٹرول کھو کر ایک ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرا گئی۔ ٹھیلے (کارٹ) سے ٹکرانے کے بعد کار کے ایئر بیگز کھل گئے۔ ایئر بیگز نے ڈرائیور کی جان تو بچائی، لیکن ٹھیلے (کارٹ) کے قریب موجود افراد کو شدید زخمی کردیا۔