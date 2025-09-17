کشمیر میں ریت ڈھونے والے ٹپر سیب ڈھو رہے ہیں - TIPPER CARRY KASHMIR APPLE

Choose ETV Bharat

شوپیاں: روایت اور روٹین سے برعکس اب شوپیاں کے کسان سیب اور باجری ڈھونے والے ڈمپروں اور ٹپرروں میں سیب جموں سمیت ملک کی دیگر منڈیوں کی جانب بھیجنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔

وادی کشمیر میں اس وقت درختوں سے سیب توڑنے، پیکنگ، مارکیٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن کا سیزن عروج پر ہے، تاہم سرینگر جموں قومی شاہراہ تین ہفتوں تک بند رہنے اور متبادل روڈ مغل شاہراہ پر بھی چھ ٹائر سے زائد والی گاڑیوں پر پابندی نے نے کاشتکاروں خاص کر سیب کی تجارت سے وابستہ افراد کو سخت مشکلات میں مبتلا کر دیا۔

اسی وجہ سے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع، جہاں کی بیشتر آبادی سیب کی کاشت یا تجارت کے ساتھ منسلک ہے، میں سیب کو ریت اور باجری ڈھونے والے ڈمپروں اور ٹپروں کے ذریعے صوبہ جموں سمیت ملک کی دیگر منڈیوں کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔  

