تیز ہواؤں، بارشوں سے سیب کی فصل کو نقصان - APPLE ORCHARD DAMAGED

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 4:34 PM IST

شوپیاں : ضلع شوپیاں میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب تیز ہواؤں اور بارشوں نے کسانوں، باغ مالکان کی سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ بارشوں کے نتیجے میں سیب کے باغات شدید متاثر ہوئے اور کاشتکاروں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔

لوگوں نے بتایا کہ ضلع کے چڈرن نامی علاقے میں صبح قریب چار بجے اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بارشیں بھی ہوئیں اور اس اچانک طوفان نے سیب کے باغات تہس نہس کیا۔ متعدد اور تن آور سیب سے لدے درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئیں اور بعض درخت پوری طرح سے اجڑ گئے۔  

ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ’’درختوں پر سیب پک کر تیار ہو چکے تھے اور اتارنے کا سیزن بھی چل رہا تھا اور اچانک ہواؤں اور بارشوں کے سبب پکے ہوئے سیب گر آئے جن کی اب مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں۔ اور ہماری سال بھر کی محنت رائیگاں ہو گئی۔‘‘

SHOPIAN APPLE TREES DESTROYEDKASHMIR APPLES DAMAGED BY WINDSSTRONG WINDS AND RAINS DAMAGE APPLEشوپیاں سیب فصل نقصانAPPLE ORCHARD DAMAGED

