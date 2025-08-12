ترال سب ڈسٹرکٹ اسپتال، ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ - SUB DISTRICT HOSPITAL TRAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read

ترال، (شبیر بھٹ): عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار جموں وکشمیر میں طبی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے شھر سرینگر سمیت وادی کے اطراف واکناف میں اس حوالے سے مایوس کن خبریں اب روز کا معمول بن گیا۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں آج صبح اس وقت ہنگامی آرائی کے مناظر دیکھنے کو ملے جب کئی بیماروں اور تیمارداروں کی جانب سے الزامات عائد کیے گیے کہ سیریس بیماروں کو بھی بروقت علاج نہیں کیا گیا۔ حالانکہ نائٹ ڈیوٹی پر دو ڈاکٹر موجود تھے۔ تاہم انہوں نے بیماروں کو جو نو بجے یا اس سے قبل اسپتال پہنچ گئے تےھ، ان کا علاج کرنے سے انکار کیا۔ تاہم بعد میں بی ایم او ترال نے وارڈس کا دورہ کرکے صورتحال کا جائزہ لیا۔ 

اس دوران لوگو ں کا الزام ہے کہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال نام بڑے اور درشن چھوٹے کی عملی مثال بنا ہوا ہے اور اس کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اقدامات وقت کی ضرورت بن گیا ہے۔ اسپتال میں لائے گئے ایک معصوم طالب علم نے بتایا کہ خون بہنے کے باوجود ظالم ڈاکٹروں نے اس کا علاج نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ موقع پر موجود ایک تیماردار محمد شفیع بے بتایا کہ وہ ایک ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں جہاں زیر تعلیم ایک بچے کو پیشاب کی جگہ سے خون بہنے کی شکایت ہوئی اور ہم نے اس کو یہاں نو بجے پہنچایا۔ اس دوران یہاں تعینات دو میں سے ایک بھی ڈاکٹر نے مذکورہ بیمار بچے کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 

یہ بھی پڑھیں:  

ترال سب ڈسٹرکٹ اسپتال، ہنگامہ ہے کیوں برپا؟

For All Latest Updates

TAGGED:

DENY TREATMENT IN SDH TRALSDH TRAL DENY TREATMENTDENY TREATMENT IN TRAL HOSPITALسب ڈسٹرکٹ اسپتال ترالSUB DISTRICT HOSPITAL TRAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

Encounter in Kulgam Twelfth day of Operation Akhal ongoing in Akhal forests of Kulgam

تین دہائیوں کا طویل ترین انکاؤنٹر، کولگام کے اکہال جنگلات میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن بارہویں روز میں داخل

August 12, 2025 at 3:01 PM IST
ای ٹی وی بھارت

کشمیر، اکہال انکاؤنٹر 11ویں روز بھی جاری

August 11, 2025 at 3:47 PM IST
تاریخی لمحہ: مال برادار ٹرین کشمیر وارد

تاریخی لمحہ: مال برادار ٹرین کشمیر وارد

August 9, 2025 at 8:39 PM IST
انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ

سرینگر میں احتجاج، انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ

August 9, 2025 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.