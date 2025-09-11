’مغل روڈ پر سیب سے لدے ٹرکوں کو نہ روکا جائے‘ - KASHMIR APPLE INDUSTRY

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 11, 2025 at 4:28 PM IST

شوپیاں: سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بندش کے بعد وادی کشمیر کے کسانوں کو مغل روڈ پر سفر کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

شوپیاں کے فروٹ گروورز نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مغل روڈ پر بڑے ٹرکوں کو بھی چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کا میوہ ملک کی منڈیوں تک پہنچ سکے۔

یہ احتجاج اس وقت ہو رہا ہے جب ناردرن ریلوے نے کسانوں خاص کر سیب کے تاجروں کو راحت دینے کے لیے خصوصی ٹرینوں کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ریل کی سہولت کے باوجود سڑکوں پر موجودہ بندشیں ان کے نقصان کا باعث بن رہی ہے۔

