Essay Contest 2025

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ؛ محکمہ کی غفلت شعاری یا ملی بھگت؟ - GREEN GOLD SMUGGLING SHOPIAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 8, 2025 at 8:22 PM IST

1 Min Read

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ ’بے خوف و خطر‘ جاری ہے۔ ضلع کے معروف سیاحتی مقام دبجن میں تن آور درختوں کی دن دہاڑے کٹائی کے وائر فوٹوز نے کئی خدشات کو جنم دیا ہے۔

دبجن کا علاقہ محکمہ وائلڈ لائف کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جہاں عمومی طور پر جنگلات کے تحفظ کے لیے اہلکار تعینات ہونے چاہئیں، تاہم عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ ’’یہاں سبز سونے کی دن دہاڑے لوٹ کھسوٹ، اسمگلروں اور محکمہ کے ملازمین کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔‘‘

اس حوالہ سے محکمہ سے جب رجوع کیا گیا تو انہوں نے اپنا پلو جھاڑتے ہوئے روایتی طور ’’کاروائی‘‘ کرنے کی یقین دہانی کی۔ جبکہ کیسی بھی آفیشل نے کیمرے کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOPIAN DEFORESTATIONSHOPIAN TIMBER SMUGGLINGSHOPIAN FORESTS PLUNDERشوپیاں جنگلات کی کٹائیGREEN GOLD SMUGGLING SHOPIAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

کولگام انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل

کشمیر، کولگام انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل

August 8, 2025 at 6:38 PM IST
کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے انجام دیا ریسکیو آپریشن

کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے انجام دیا ریسکیو آپریشن

August 7, 2025 at 8:10 PM IST
کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک

کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری

August 7, 2025 at 2:18 PM IST
جنوبی کشمیر میں 350کلوگرام سڑا گوشت ضبط

جنوبی کشمیر میں 350کلوگرام سڑا گوشت ضبط

August 6, 2025 at 8:49 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.