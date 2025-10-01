کشمیر: رکن اسمبلی نے ’سیگریگیشن شیڈز‘ کو اسکینڈل قرار دیا - SEGREGATION SHEDS A SCANDAL
Published : October 1, 2025 at 7:24 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی نے ’سوچھ بھارت مشن - فیز2‘ کے تحت کشمیر کے مختلف دیہات میں تعمیر کئے گئے سیگریگیشن شیڈز اور کمپوزٹ پٹس کو اسکینڈل قرار دیتے ہوئے اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس کی تحقیقات کی مانگ کرانے کا عندیہ دیا۔
ایم ایل اے راجپورہ نے ان شیڈز اور پِٹس کو ماحولیات مخالف اور قدرتی آبی وسائل کے لئے سنگین خطرہ بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر شیڈز آبی ذخائر کے کافی نزدیک تعمیر کیے گئے ہیں اور اس ان میں جمع کوڑا کرکٹ صاف نہیں کیا جا رہا جو عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔
ادھر، ضلع پلوامہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈھانچے پوری طرح سے ایک غیر فعال نظام کے تحت تعمیر کیے گئے جو اب نہ صرف گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ شیڈز غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔
لوگوں کا ماننا ہے کہ آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن چکے یہ شیڈز انسانی صحت کے لیے براہ راست خطرہ بن چکے ہیں۔