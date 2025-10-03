لوگوں کے مزاج کو بھانپتے ہوئے میں نے مزاح نگاری کو ہی ترجیح دی: ظریف احمد ظریف - SATIRE POET ZAREEF AHMAD ZAREEF

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 7:50 PM IST

سرینگر: ظریف احمد ظریف طنز و مزاح، ادبِ اطفال اورماحولیات میں اپنی تحریروں سے کشمیر کے سماجی و ادبی منظرنامے پر دہائیوں سے چھائے ہوئے ہیں۔  

ظریف احمد ظریف، وادی کشمیر کے نہ صرف مشہور مزاح نگار اور پختہ گو شاعر ہے، بلکہ وہ سماجی اور ماحولیات کارکن کے طور پر بھی اپنی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔  

سال 1943 میں پیدا ہوئے ظریف احمد ظریف نے سماجی اور سیاسی میدان میں اپنے منثور و منظوم کلام خاص کر طنزیہ شاعری کے ذریعے انتہائی حساس موضوعات کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

ان کی اب تک نو کتابیں منظر عام پر آ چک ہیں جن میں ’’تارن گری‘‘ کو خاص شہرت ملی اور انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا۔ انہوں نے ادبِ اطفال پر بھی کام کیا جبکہ عملی طور پر شجرکاری مہم میں درجنوں چنار لگائے۔ ان کا ادبی اور سماجی سفر آج بھی متاثر کن ہے۔

ETV Bharat

