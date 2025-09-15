ہائی وے مرکز کے دائرہ اختیار میں، میرے ہاتھ میں ہوتا تو بحال کر چکا ہوتا: عمر عبداللہ - HAND OVER HIGHWAY OMAR TO CENTRE
Published : September 15, 2025 at 6:19 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی سرکار سے سرینگر جموں قومی شاہراہ، یوٹی کے حوالے کرنے کی مانگ کی۔ عمر نے کہا: ’’اگر مرکزی حکومت سرینگر - جموں قومی شاہراہ کو سنبھالنے اور کھولنے میں ناکام ہے تو اسے منتخب حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔‘‘
شاہراہ کی طویل بندش کے باعث ٹرک ڈرائیوروں، تاجروں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اشیائے ضروریہ اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ احتجاج بھی زور پکڑ رہا ہے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر شاہراہ ان کے دائرہ اختیار میں ہوتی تو وہ کب کا اسے کھول دیتے۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے شاہراہ کی فوری بحالی اور ریلوے فریٹ سروس کو مستقل کرنے کے بھی مطالبات کیے۔