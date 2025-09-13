کارگو ٹرین خوش آئند مگر اسٹیشن پلوامہ میں قائم کیا جائے، فروٹ گروورس - KASHMIR FRIGHT TRAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 13, 2025 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے کسانوں، خاص کر سیب کی صنعت سے وابستہ باغبانوں اور تاجروں نے قومی شاہراہ کی خستہ حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک کی مختلف منڈیوں تک میوہ جات پہچانے کے لئے پلوامہ میں ہی کارگو ٹرین اسٹیشن قائم کرنے کی مانگ کی ہے۔

کسانوں، میوہ تاجرین نے دعویٰ کیا کہ رواں برس کے آغاز سے ہی سرینگر جموں قومی شاہراہ مسلسل بند رہی جس کی وجہ سے کسانوں کے ساتھ ساتھ اس کاروبار سے منسلک افراد کو ناقابل تلافی نقصان سے جوجھنا پڑا۔ اور اب سیزن کے عروج پر پھر سے شاہراہ دو ہفتوں تک رہنے سے انہیں مالی نقصان سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مال بردار ٹرین شروع کیے جانے کو خوش آئند قرار دیا تاہم ان کا ماننا ہے کہ پلوامہ میں کارگو ٹرین اسٹیشن قائم کرنا ناگزیر ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL CARGO TRAIN FOR APPLESKASHMIR APPLE GROWERSKASHMIR HORTICULTURETRAIN STATION IN PULWAMAKASHMIR FRIGHT TRAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.