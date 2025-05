Updated : May 12, 2025 at 8:27 PM IST

وزیر اعظم نریندر مودی 10 مئی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے دو دن بعد آج قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جنگ بندی ہندوستان کی طرف سے پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں آپریشن سندھور شروع کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ بھارت نے 7 مئی کی صبح پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں لشکر، جیش اور حزب المجاہدین سے تعلق رکھنے والے نو دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن سندور کا آغاز کیا تھا۔واضح رہے کہ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 'آپریشن سندور' شروع کر دیا۔ پڑوسی ملک نے بھی جوابی فضائی حملے کیے جنہیں بھارت نے ناکام بنا دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہفتے کی شام کو جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ جس کے بعد اب صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ اس دوران ڈی جی ایم او کی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے۔

