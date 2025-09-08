سیب تیار، مگر کشمیر کے باغبان مایوس! شاہراہ کی بندش نے توڑی کمر - KASHMIR APPLE

Choose ETV Bharat

شوپیاں (شاہد ٹاک) : شوپیان، جسے کشمیر کا ’ایپل باؤل‘ کہتے ہیں، میٹھے اور رس دار سیبوں کی کاشت کے لئے جانا جاتا ہے، تاہم سال کے اس موسم میں خوشبو سے مہکتے سیب کے یہ باغات بے چینی اور مایوسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ فصل تیار ہے، سیب پک چکے ہیں، مگر باغبانوں کے چہروں پر خوشی نہیں، فکر اور مایوسی ہے۔

ملک بھر کی منڈیوں تک پہنچنے والا پھل آج راستے میں پھنسا پڑا ہے۔ قومی شاہراہ کئی دنوں سے بند ہے اور مغل روڈ بھی بندشوں کی زَد میں ہے۔ جس سے تاجروں کو اب تک کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔  

شوپیاں ضلع میں ہی سالانا تقریبا چار سو میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے اور یہاں کی 90فیصد آبادی سیب کی کاشت یا تجارت کے ساتھ منسلک ہے۔ کثیر آبادی کی اپیل ہے کہ حکومت فوری طور پر مداخلت کرے، بصورت دیگر ان کی سال بھر کی محنت درختوں پر ہی رہ جائے گی، اور امیدیں اور خواب سڑکوں پر بکھر جائیں گے۔

