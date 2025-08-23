چُن چُن کر ملازمین کو برطرف کرنا غیر قانونی: ایم ایل اے پلوامہ - WAHEED PARRA SLAMS LG MANOJ SINHA
Published : August 23, 2025 at 8:08 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پی ڈی پی لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید پرہ نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ پر ’’چُن چُن کر ملازمین کو برطرف‘‘ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایم ایل اے پلوامہ نے ملازمین کی دفعہ 311کے تحت برطرفی کے عمل کو غیر قانونی اور ملازمین کے ساتھ صریح نا انصافی قرار دیا ہے۔
یاد رہے کہ دفعہ 370کی منسوخی کے بعد ایل جی انتظامیہ نے علیحدگی پسندوں یا دہشت گرد نیٹ ورکس کے ساتھ روابط کے الزام میں اب تک 80سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا ہے۔
وحید پرہ نے پلوامہ میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا: ’’ایل جی (منوج سنہا) طاقت کا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے، ملازمین پہلے سے ہی ’ڈیول کنٹرول‘ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اب ملازمین کو چن چن کر برطرف کرنا ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔‘‘