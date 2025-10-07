کشمیر میں برفباری: برف اور سبز پتوں کا حسین امتزاج - KASHMIR SNOWFALL
Published : October 7, 2025 at 7:15 PM IST
پہلگام (فیاض لولو) : معروف سیاحتی مقام پہلگام میں اس موسم کی پہلی برف باری سے بیتاب ویلی سمیت پہلگام کے کئی بالائی علاقوں نے گویا سفید چادر اوڑھ لی۔ بالائی علاقوں میں تقریبا ایک فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے جس سے وادی کا منظر خوابناک بن گیا۔
ملک بھر سے آئے سیاح برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ مقامی تاجر اور ہوٹل مالکان اس کو سیاحت کی بحالی کے لیے نیک شگون قرار دے رہے ہیں۔
برف اور سبز پتوں کے حسین امتزاج نے نظاروں کو جادوئی بنا دیا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔