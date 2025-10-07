کشمیر میں برفباری: برف اور سبز پتوں کا حسین امتزاج - KASHMIR SNOWFALL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پہلگام (فیاض لولو) : معروف سیاحتی مقام پہلگام میں اس موسم کی پہلی برف باری سے بیتاب ویلی سمیت پہلگام کے کئی بالائی علاقوں نے گویا سفید چادر اوڑھ لی۔ بالائی علاقوں میں تقریبا ایک فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے جس سے وادی کا منظر خوابناک بن گیا۔

ملک بھر سے آئے سیاح برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ مقامی تاجر اور ہوٹل مالکان اس کو سیاحت کی بحالی کے لیے نیک شگون قرار دے رہے ہیں۔

برف اور سبز پتوں کے حسین امتزاج نے نظاروں کو جادوئی بنا دیا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

PAHALGAM SNOWKASHMIR TOURISMKASHMIR SNOWFALL BOOST TO TOURISMکشمیر برفباریKASHMIR SNOWFALL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.