کشمیر: غیر قانونی کان کنی جاری، حکمران جماعت کے رکن اسمبلی کا اعتراف - PULWAMA ILLEGAL MINING
Published : October 4, 2025 at 7:47 PM IST
پلوامہ: کشمیر میں غیر قانونی کان کنی پر سخت ترین پابندیوں کے باوجود بے لگام کان کنی جاری ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی غیر قانونی کان کنی کو روکنے کے لیے ڈپٹی وزیر اعلیٰ کی جانب سے سخت ہدایات جاری کئے جانے کے باوجود معروف رنبی آرہ سمیت کئی مقامات پر کان کنی جاری ہے۔
پلوامہ میں سخت ہدایات کے باوجود غیر قانونی کان پر حکمران جماعت سے وابستہ ایم ایل اے، راجپورہ، غلام محی الدین میر نے سخت حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے غیر قانونی کان کنی پر روک لگائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایم ایل اے راجپورہ نے بتایا کہ ضلع پلوامہ کی بیشتر آبادی باغبانی اور زراعت کے ساتھ وابستہ ہے اور آبی ذخائر خاص کر رنبی آرہ کی بے لگام اور غیر قانونی کان کنی کے سبب پانی کا بہاؤ انتہائی زیادہ متاثر ہوا ہے جس کے منفی اثرات کھیتی باڑی پر مرتب ہوئے ہیں۔