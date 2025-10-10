نیشنل کانفرنس نے راجیہ سبھا امیدواروں کا کیا اعلان، فاروق عبداللہ دستبردار - NC RAJYA SABHA ELECTION 2024
Published : October 10, 2025 at 7:45 PM IST
سرینگر : نیشنل کانفرنس نے جموں و کشمیر سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے چودھری رمضان، شمی اوبرائے اور سجاد کچلو کو امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبد اللہ نے صحت کی خرابی کے باعث خود کو دوڑ سے الگ کر لیا ہے۔
پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور سینئر لیڈر علی محمد ساگر کے مطابق چوتھی نشست پر کانگریس سے بات چیت جاری ہے۔
یاد رہے کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے یہ انتخابات فروری 2021 سے خالی نشستوں کو پُر کریں گے۔ این سی-کانگریس اتحاد کے پاس ایوان میں 53 ارکان ہیں، جس سے تین نشستوں پر کامیابی کے امکانات مضبوط ہیں وہیں بی جے پی ایک نشست پر کامیابی کی پوزیشن میں ہے۔