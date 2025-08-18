پہلگام میں مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے لہرایا ترنگا - PAHALGAM TIRANGA RALLY
Published : August 18, 2025 at 9:00 PM IST
پہلگام : جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں ’’اتحاد اور قومی یکجہتی‘‘ کا پیغام دینے کے لیے مدھیہ پردیش کے نوجوانوں نے ترنگا ریلی برآمد کی۔ مدھیہ پردیش سے آئے ونے جانگڑ شرما نامی ایک سیاسی و سماجی کارکن کی قیادت میں گزشتہ روز پہلگام میں یہ ترنگا ریلی برآمد کی گئی، جس میں درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی۔
اس سے قبل بھی اننت ناگ سمیت سرینگر کے معروف گھنٹہ گھر میں بھی 15اگست کو غیر مقامی باشندوں کی جانب سے ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔
شرما نے دعویٰ کیا کہ ریلی کا بنیادی مقصد ’’اکھنڈ بھارت سنکلپ‘‘ کے پیغام کو عام کرنا اور 22 اپریل کے حملے میں ہلاک ہوئے بھارتی شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔
واضح رہے کہ شرما کی زیر قیادت یہ ریلی 14 اگست کو مدھیہ پردیش کے منصور علاقے سے شروع ہوکر پہلگام میں اختتام ہوئی۔