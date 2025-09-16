ممبر پارلیمنٹ نے کیا کشمیر کی سیب صنعت کو بچانے کا مطالبہ - MP AGA SYED RUHULLAH
Published : September 16, 2025 at 2:41 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کرکے فروٹ گروورز، تاجرین سے ملاقات کی اور ہائی وے پر سیب سے لدے ٹرکوں کی وادی سے بہار نقل و حمل پر بار بار عائد کی جا رہی پابندیوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔
ممبر پارلیمنٹ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’گزشتہ سال بھی کشمیر کے سیب سے لدے ٹرکوں کو جان بوجھ کر روکا گیا تھا اور اس سال پھر ویسی ہی صورتحال دہرائی جا رہی ہے۔‘‘ جو ان کے مطابق ’’کاشتکاروں اور تاجروں کے لیے ناقابل تلافی معاشی نقصان کا سبب بن رہی ہے۔‘‘
لوک سبھا ممبر نے حکام سے سیب کو بیرون ریاست کی منڈیوں تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچانے کو یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کیا۔