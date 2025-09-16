ممبر پارلیمنٹ نے کیا کشمیر کی سیب صنعت کو بچانے کا مطالبہ - MP AGA SYED RUHULLAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیاں (شاہد ٹاک) : رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی نے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کرکے فروٹ گروورز، تاجرین سے ملاقات کی اور ہائی وے پر سیب سے لدے ٹرکوں کی وادی سے بہار نقل و حمل پر بار بار عائد کی جا رہی پابندیوں پر گہری تشویش ظاہر کی۔

ممبر پارلیمنٹ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’گزشتہ سال بھی کشمیر کے سیب سے لدے ٹرکوں کو جان بوجھ کر روکا گیا تھا اور اس سال پھر ویسی ہی صورتحال دہرائی جا رہی ہے۔‘‘ جو ان کے مطابق ’’کاشتکاروں اور تاجروں کے لیے ناقابل تلافی معاشی نقصان کا سبب بن رہی ہے۔‘‘

لوک سبھا ممبر نے حکام سے سیب کو بیرون ریاست کی منڈیوں تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچانے کو یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کیا۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

RUHULLAH MEHDI ON APPLEKASHMIR APPLE INDUSTRYKASHMIR HORTICULTUREکشمیر سیبMP AGA SYED RUHULLAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.