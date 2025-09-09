جموں و کشمیر میں حق کی آواز دبائی جا رہی ہے: ایم ایل اے شوپیاں - MLA SHOPIAN ON MEHRAJ MALIK
Published : September 9, 2025 at 3:10 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے شوپیان اسمبلی حلقہ سے منتخب ایم ایل اے شبیر احمد کُلے نے ایم ایل اے ڈوڈہ معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) عائد کرنے کی سخت مذمت کرتے ہوئے پی ایس اے کو ’ڈرکونین قانون‘ قرار دیا۔
شبیر کلے کا کہنا ہے کہ ہر ایک عوامی نمائندے خاص کر ایم ایل اے کا فرض بنتا کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل ایوان اور حکام تک پہنچائے اور ایسا ہی معراج ملک نے بھی کیا۔ ان کے مطابق ’’معراج ملک نے عوامی مفاد میں ہی ہمیشہ بات کی اور ان پر پی ایس اے عائد کرنا دراصل حق کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔‘‘
شبیر کُلے نے اس عمل کو ’’نہ صرف افسوسناک، بلکہ جمہوریت کی روح کے بھی منافی‘‘ قرار دیا۔