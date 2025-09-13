ایم ایل اے معراج ملک نے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے: ڈاکٹر فاروق عبداللہ - FAROOQ ABDULLAH ON MEHRAJ MALIK
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 13, 2025 at 1:51 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے ایم ایل اے معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کرنے کے فیصلے کو غیر درست قرار دیا۔ فاروق عبداللہ کے مطابق اس معاملے کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا تھا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تسلیم کیا کہ رکن اسمبلی معراج ملک نے بھی ’’غیر پارلیمانی‘‘ الفاظ استعمال کیے، تاہم فاروق نے ان پر پی ایس اے کو غیر درست قرار دیتے ہوئے کہا: ’’اس نے جذبات اور غصے میں آکر ایسی باتیں کی ہوں گی، تاہم اس بات پر پر پی ایس کا اطلاق درست نہیں۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس کا معراج ملک کی گرفتاری میں کوئی ہاتھ نہیں، کیونکہ پولیس اور انتظامیہ پوری طرح سے لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں ہے۔