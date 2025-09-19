میرواعظ کشمیر لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظربند - MIRWAIZ KASHMIR HOUSE ARREST

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 19, 2025 at 4:58 PM IST

1 Min Read
سرینگر : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو آج لگاتار دوسرے جمعہ بھی خانہ نظر بند رکھ کر جامع مسجد سرینگر میں خطبہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی۔

میرواعظ کشمیر، جو کہ علیحدگی پسند تنظیم کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی ہے، نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے خانہ نظر بند رکھے جانے پر انتظامیہ کی مذمت اور اسے ’’دل دہلا دینے والا اور اشتعال انگیز‘‘ اقدام قرار دیا اور کہا: ’’حکام میرے بنیادی مذہبی حقوق کو اپنی مرضی سے پامال کرتے رہتے ہیں۔‘‘

انہوں نے حریت کے سابق چیئرمین، جو بدھ کی شام انتقال کر گئے، پروفیسر عبدالغنی کے نماز جمازہ میں شرکت سے روکے جانے اور لواحقین سے تعذیت کرنے کی اجازت نہ دئے جانے پر بھی انتظامیہ کی سخت مذمت کی۔

TAGGED:

MOLVI UMAR FAROOQ HOUSE ARRESTJAMIA MASJID SRINAGARMIRWAIZ BARRED FROM FRIDAY SERMONمیرواعظ کشمیر خانہ نظر بندMIRWAIZ KASHMIR HOUSE ARREST

