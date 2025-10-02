غزہ میں عارضی نہیں پائیدار امن کا قیام وقت کی ضرورت : میرواعظ کشمیر - MIRWAIZ ON GAZA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 2, 2025 at 5:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بڈگام ضلع میں انجمن شرعی شیعان نامی تنظیم کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت کانفرنس کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لداخ سمیت جموں و کشمیر کے معاملے پر حکومت ہند کی پالیسی کی مذمت کی اور حکومت سے پالیسی پر ازسر نو غور کرنے کی اپیل کی۔
میرواعظ نے غزہ میں ہو رہے مظالم کی سخت مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے دیر پا امن کے قیام میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی بھی تلقین کی۔
غزہ کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرواعظ نے کہا: ”ہم دل سے چاہتے ہیں کہ جنگ بندی پر عمل ہو اور فلسطینی عوام کی نسل کشی ختم کی جائے۔ لیکن صرف وقتی جنگ بندی کافی نہیں، بلکہ ایک حقیقی، منصفانہ اور پائیدار امن عمل کی ضرورت ہے۔‘‘