اننت ناگ (میر اشفاق) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ پی ڈی پی کے دور اقتدار میں فُلڈ پروٹیکشن منصوبوں کے لئے رقم کو منظوری دلوائی ہے اور عمر عبداللہ کی سرکار کو روپے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔  

محبوبہ مفتی کے مطابق ان کے دور اقتدار میں پی ڈی پی نے فلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے دریاؤں اور ندی نالوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لئے رقومات کی منظوری کو یقینی بنایا ہے تاہم اب ان سبھی منصوبوں پر کام کرنا اور رقم خرچ کرکے عوام کو تحفظ فراہم کرنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ذمہ داری ہے کیونکہ پی ڈی 2018 سے اقتدار سے باہر ہے۔

محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ ’’مرحوم مفتی صاحب کے دور میں فلڈ کنٹرول، ندی نالوں اور دریاؤں کو ٹھیک کرنے کے لئے پی ایم پیکیج کے تحت 1600 کروڑ اور ورلڈ بینک کے ذریعے 1500 کروڑ کے پیکیج کو منظوری دی گئی تھی، تاہم اس رقم کو زمینی سطح پر خرچ نہیں کیا گیا۔‘‘

