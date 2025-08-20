لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال نے این سی سی کیڈٹس کی خدمات کو سراہا - LT GEN GURBIR PAL SINGH

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read

بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران  لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھ نے ’’آپریشن سندور‘‘ میں این سی سی کے 75,000 کیڈٹس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی ستائش کی۔

انہوں نے کیڈٹس کی جانب سے سول ڈیفنس اور اسپتالوں میں انجام دی گئی امدادی کارروائیوں کو کافی اہم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل نے ’’ڈیگر وار میموریل‘‘ پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد کیڈٹس سے خطاب کرتے ہوئے ’’اتحاد اور نظم و ضبط‘ اور ’’نیشن فرسٹ‘‘ کے جذبے کو مقدم رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔

تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے این سی سی کیڈٹس اور عملے کو اعزاز سے نوازا گیا۔

