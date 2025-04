Updated : April 28, 2025 at 11:04 AM IST

Published : April 28, 2025 at 10:56 AM IST

By ETV Bharat Urdu Team

جموں: پہلگام دہشت گردانہ حملے پر بحث کے لیے جموں و کشمیر اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں عسکریت پسندوں کے حملے کی مذمت پر مبنی ایک قرارداد پیش کی جائے گی۔ ساتھ ہی، حملے کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی پالیسی کی حمایت میں ایک متفقہ قرارداد منظور کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام حملے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی جسے ایل جی سنہا نے قبول کرتے ہوئے آج خصوصی اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی تھی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس خاص طور پر عسکریت پسندوں کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔ جموں: پہلگام دہشت گردانہ حملے پر بحث کے لیے جموں و کشمیر اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس اجلاس میں عسکریت پسندوں کے حملے کی مذمت پر مبنی ایک قرارداد پیش کی جائے گی۔ ساتھ ہی، حملے کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے اختیار کی گئی پالیسی کی حمایت میں ایک متفقہ قرارداد منظور کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام حملے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی جسے ایل جی سنہا نے قبول کرتے ہوئے آج خصوصی اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی تھی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس خاص طور پر عسکریت پسندوں کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے۔

Last Updated : April 28, 2025 at 11:04 AM IST