کولگام انکاؤنٹر کے بیچ پولیس نے انجام دیا ریسکیو آپریشن - KULGAM ENCOUNTER RESCUE OP

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read

کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے اکہال جنگلات میں جاری انکاؤنٹر کے دوران جموں و کشمیر پولیس نے ایک قابل ستائش ’عوام دوست‘ کارروائی انجام دیتے ہوئے کامیاب ریسکیو کارروائی کی۔  

کولگام پولیس نے فائرنگ کے شدید تبادلے کے بیچ انکاؤنٹر سائٹ کے قریب رہنے والے درجنوں مریضوں، بزرگوں، خواتین اور بچوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا ریسکیو کیے گئے افراد نے کولگام پولیس کے اس اقدام کی تعریف کی اور جلد امن کی بحالی کی امید ظاہر کی۔

یاد رہے کہ جمعہ کو شروع ہوا یہ انکاؤنٹر آج ساتویں روز بھی جاری رہا اور اس اس آپریشن میں اب تک دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کیا گیا جبکہ چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔

KULGAM ENCOUNTER RESCUE OPERATIONKULGAM POLICE SAVE LIVESKULGAM ENCOUNTERKULGAM POLICE RESCUE CIVILIANSKULGAM ENCOUNTER RESCUE OP

Quick Links / Policies

