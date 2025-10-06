کولگام پولیس نے کی منشیات فروش کی جائیداد قرق - DRUG PEDDLER PROPERTY ATTACH

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 6:47 PM IST

1 Min Read
کولگام : جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں پولیس نے ایک منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد کو این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت قرق کر لیا۔

پولیس بیان کے مطابق یہ کارروائی پی ایس قاضی گنڈ میں درج ایف آئی آر نمبر 85/2024 زیر دفعہ 8/15، 21 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج کیس کے سلسلے میں انجام دی گئی۔  

کولگام پولیس کے مطابق کیس تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے بلال احمد نامی ایک شہری منشیات فروش کا منشیات اسمگلنگ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں اور ملزم نے منشیات فروشی سے حاصل شدہ رقم سے ہی ایک رہائشی مکان خریدا تھا جسے پولیس نے اٹیچ کر دیا۔ پولیس بیان کے مطابق ملزم اس وقت ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ میں ہے۔

