کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری - KULGAM ENCOUNTER DAY 7
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2025 at 2:18 PM IST
کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں اکہال کے جنگلات میں جاری انکاؤنٹر کا ااج ساتواں دن ہے۔ یہ آپریشن رواں برس کا سب سے بڑا اور طویل ترین فوجی آپریشن بن چکا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق، ’’آپریشن کے دوران اب تک دو دہشت گرد مارے گئے ہیں اور چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔‘‘
آپریشن کی نگرانی کے لیے شمالی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ جبکہ فوج، سی آر پی ایف اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔
فوج نے گھنے جنگلات میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے ’رُدر‘ ہیلی کاپٹر اور تربیت یافتہ پیرا کمانڈوز کو بھی تعینات کیا ہے۔ جبکہ ڈرونز کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔