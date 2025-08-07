Essay Contest 2025

کولگام انکاؤنٹر ساتویں روز میں داخل، اب تک دو ملی ٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری - KULGAM ENCOUNTER DAY 7

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2025 at 2:18 PM IST

1 Min Read

کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں اکہال کے جنگلات میں جاری انکاؤنٹر کا ااج ساتواں دن ہے۔ یہ آپریشن رواں برس کا سب سے بڑا اور طویل ترین فوجی آپریشن بن چکا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق، ’’آپریشن کے دوران اب تک دو دہشت گرد مارے گئے ہیں اور چھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔‘‘

آپریشن کی نگرانی کے لیے شمالی کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔ جبکہ فوج، سی آر پی ایف اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔  

فوج نے گھنے جنگلات میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے ’رُدر‘ ہیلی کاپٹر اور تربیت یافتہ پیرا کمانڈوز کو بھی تعینات کیا ہے۔ جبکہ ڈرونز کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔

KASHMIR ENCOUNTERANTI MILITANT OPERATION KASHMIRKASHMIR MILITANTS KILLEDکولگام انکاؤنٹرKULGAM ENCOUNTER DAY 7

