کولگام انکاؤنٹر آخری مرحلے، دو روز سے فائرنگ کا سلسلہ بند - KULGAM ENCOUNTER

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2025 at 2:15 PM IST

1 Min Read

کولگام : ضلع کولگام کے گھنے اور دشوار گزار جنگلات، اکہال، میں چھپے ملی ٹنٹس کے خلاف جاری آپریشن بدھ کو تیرہویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن یکم اگست 2025 کو شروع ہوا تھا۔ سیکورٹی فورسز کو اکہال جنگلات میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد علاقے میں آپریشن شروع کیا گیا۔

گرچہ گزشتہ دو روز کے دوران علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ تھم چکا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تاہم حفاظتی اہلکاروں کی جانب سے ایس او پیز کے عین مطابق تلاشی کارروائی اور سینیٹائزیشن کا سلسلہ جاری ہے۔

یاد رہے کہ انکاؤنٹر میں اب تک ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا گیا ہے جبکہ آپریشن کے دوران دو فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے جن کا سرینگر اسپتال میں علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔

TAGGED:

KULGAM ANTI MILITANT OPERATIONKASHMIR LONGEST ENCOUNTERKASHMIR ENCOUNTER DAY 13کولگام انکاؤنٹر کشمیرKULGAM ENCOUNTER

