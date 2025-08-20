ڈل جھیل پر تاریخ ساز آغاز، 21اگست سے کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس مقابلہ ہوگا شروع - KHELO INDIA WATER SPORTS

سرینگر: سرینگر کے معروف ڈل جھیل میں 21 اگست سے تین روزہ ’’کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس‘‘ مقابلے کا آغاز ہو رہا ہے، جو قومی سطح کا پہلا مقابلہ ہوگا۔ اس قومی سطح کے ایونٹ میں ملک بھر سے 500 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جن میں جموں و کشمیر کے 17 کھلاڑی بھی شامل ہیں۔

جموں کشمیر سے ان مقابلوں میں چار خواتین اور ایک کم عمر کھلاڑی بھی شامل ہے۔ ایونٹ میں کیاکنگ، روئنگ اور کینوئنگ جیسے دلچسپ مقابلے ہوں گے۔  

منتظمین کا ماننا ہے کہ یہ مقابلہ یہاں آبی کھیلوں کو ایک نئی شناخت فراہم کرے گا اور کھلاڑیوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے راہیں ہموار کرے گا۔

