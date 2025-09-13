سوپور ریلوے اسٹیشن پر فروٹ گروورز کے لیے سہولیات دستیاب کرانا ضروری - FRUIT GROWERS PROTEST IS KASHMIR
سوپور، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی سوپور میں جموں سرینگر قومی شاہراہ پر تازہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ کی بندش کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس دوران شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، رفیع آباد اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے فروٹ گروورز کے علاوہ صدر فیاض احمد ملک نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کی بندش کی وجہ سے جاری بحران کے حوالے سے میڈیا سے خطاب کیا۔
فیاض احمد ملک نے بتایا کہ پھلوں سے لدے ہزاروں ٹرک اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 1,000₹ سے 1,200₹ کروڑ روپیوں تک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر راستہ صاف کریں اور ٹریفک کو جموں کی طرف جانے کی اجازت دیں تاکہ خراب ہونے والی پیداوار کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کرتے ہوئے، انہوں نے خاص طور پر جموں کی طرف جانے والی گاڑیوں کے لیے دو دن کی ٹریفک کلیئرنس ونڈو کی درخواست کی۔ انہوں نے سوپور سے ٹرین خدمات کو بحال کرنے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا، یہ یاد دہانی کراتے ہوئے کہ یہ خطہ پھلوں اور دیگر زرعی سامان کا ایک بڑا برآمد کنندہ ہے۔