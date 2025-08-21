ایک کلومیٹر طویل کاغذ پر خطاطی، کشمیر نوجوان کا اہم سنگ میل - KASHMIRI CALLIGRAPHER MUSTAFA

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 21, 2025

1 Min Read

بانڈی پورہ : شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک پسماندہ اور دور افتادہ گاؤں کلیشے سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ خطاط مصطفیٰ ابن جمیل نے فن خطاطی میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ ان کی 1.3 کلومیٹر طویل ’’الموطّا سیریز‘‘ نے انہیں لِنکن بُک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ دلائی ہے۔

یہ منصوبہ ان کے جذبے اور ہنر کا عکاس ہے۔ مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف ریکارڈ بنانا نہیں بلکہ اپنی ثقافتی شناخت اور جدوجہد کو عالمی پلیٹ فارم پر اجاگر کرنا ہے۔ وہ اپنے فن کو سماجی خدمات کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔

