بین الاقوامی فلم فیسٹول سرینگر میں ہوگا منعقد - INTERNATIONAL FILM FESTIVAL KASHMIR
Published : September 8, 2025 at 8:50 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر کے گرامائی دارالحکومت سرینگر میں نومبر کی 13اور 14تاریخ کو دو روزہ بین الاقوامی فلم فیسٹول کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔
منتظمین کے مطابق اس فیسٹول کے لیے 20 ممالک سے 100 کے قریب فلمیں شارٹ لسٹ کے لئے آئی ہیں جن میں جموں وکشمیر کی 10 مقامی فلمیں بھی شامل ہیں، جو کہ کافی خوش آئند ہے۔
’’دی انٹرنیشنل فلم فیسٹول سرینگر‘‘ (TIFFS)کے ٹائٹل سے گرمائی دارالحکومت سرینگر کے ٹائیگور ہال میں دو روزہ فیسٹیول کے چوتھے ایڈیشن میں کئی نامور فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اس فلم فیسٹول سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے فیسٹول کے منتظم روہت بھٹ کے ساتھ خاص بات چیت کی جس میں انہوں نے کئی امور پر تبادلہ خیال کی۔