بغیر چھت کے ٹکٹ کاؤنٹر پر لمبی قطار میں منتظر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں - SHOPIAN HOSPITAL TICKET COUNTER

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 5:29 PM IST

1 Min Read

شوپیاں : ڈسٹرکٹ اسپتال شوپیاں کے ٹکٹ کاؤنٹر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے مریضوں اور تیمارداروں کو بارشوں کے علاوہ جھلسانے والی دھوپ میں کھلے آسمان تلے اور لمبی قطاروں میں ٹکٹ حاصل کرنی پڑتی ہے جس کے سبب انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حالیہ دنوں وادی کشمیر میں ہوئی مسلسل بارشوں کے دوران یہ مسئلہ مزید سنگین ہو گیا اور مقامی باشندوں نے دعویٰ کیا کہ بارشوں کے دوران بھیگنے کی وجہ سے مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں جبکہ تیمارداروں کو بھی پریشانیوں سے جوجھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کہ بار ہا اسپتال انتظامیہ سمیت ضلع حکام سے ٹکٹ کاؤنٹر پر چھت تعمیر کرنے کی اپیل کی تاہم ’’کوئی پرسان حال نہیں۔‘‘  

