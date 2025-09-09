کولگام انکاؤنٹر کا اختتام: 30 گھنٹے کی جھڑپ میں دو فوجی، دو ملی ٹنٹ ہلاک - KASHMIR ENCOUNTER ENDS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 9, 2025 at 8:42 PM IST
کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام میں گزشتہ روز شروع ہوا ملی ٹنٹ مخالف آپریشن (انکاؤنٹر) آج 30 گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں دو عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، جو کہ کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ وابستہ تھے۔
انکاؤنٹر کے دوران دو فوجی اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے تھے جو بعد میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔
حکام کے مطابق علاقے میں مزید تلاشی مہم جاری ہے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔