کولگام انکاؤنٹر کا اختتام: 30 گھنٹے کی جھڑپ میں دو فوجی، دو ملی ٹنٹ ہلاک - KASHMIR ENCOUNTER ENDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام میں گزشتہ روز شروع ہوا ملی ٹنٹ مخالف آپریشن (انکاؤنٹر) آج 30 گھنٹوں کے بعد ختم ہو گیا۔ فوج، سی آر پی ایف اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی میں دو عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، جو کہ کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے ساتھ وابستہ تھے۔

انکاؤنٹر کے دوران دو فوجی اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے تھے جو بعد میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔

حکام کے مطابق علاقے میں مزید تلاشی مہم جاری ہے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KULGAM ENCOUNTER ENDS30 HOUR ENCOUNTER KULGAM ENDSTWO LET MILITANTS KILLEDTWO SOLDIERS KILLEDKASHMIR ENCOUNTER ENDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.