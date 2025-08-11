کشمیر، اکہال انکاؤنٹر 11ویں روز بھی جاری - KULGAM ENCOUNTER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read

کولگام: جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں اکہال جنگلات میں جاری انکاؤنٹر پیر کو گیارہویں روز بھی جاری رہا۔ پیر کی صبح سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ گرچہ مقامی باشندوں کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب گولہ باری کا سلسلہ تھم گیا تھا تاہم آج صبح پھر گولیوں کی گن گرج سے علاقہ دہل اٹھا۔

قابل ذکر ہے کہ یکم اگست کو شروع ہوئے اس انکاؤنٹر میں اب تک دو فوجی اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ آپریشن کے دوران اب تک ایک ملی ٹنٹ کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن وادی کشمیر کا اب تک کے طویل آپریشنز میں سے ایک ہے جو ااج مسلسل گیارہویں روز بھی جاری ہے۔  

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR ENCOUNTERKASHMIR MILITANTS KILLEDKASHMIR KULGAM SOLDIERS KILLEDکشمیر انکاؤنٹرKULGAM ENCOUNTER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

اسی موضوع پر

تاریخی لمحہ: مال برادار ٹرین کشمیر وارد

تاریخی لمحہ: مال برادار ٹرین کشمیر وارد

August 9, 2025 at 8:39 PM IST
انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ

سرینگر میں احتجاج، انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ

August 9, 2025 at 8:25 PM IST
کولگام آپریشن نویں روز میں داخل، زخمی ہوئے دو فوجی اہلکار فوت

کولگام آپریشن نویں روز میں داخل، زخمی ہوئے دو فوجی اہلکار فوت

August 9, 2025 at 3:17 PM IST
۱

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ؛ محکمہ کی غفلت شعاری یا ملی بھگت؟

August 8, 2025 at 8:22 PM IST

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.